O tych historiach mało kto mówi. Duchy Zanzibaru czają się w Stone Town

Część umierała po drodze, inni nie wytrzymywali warunków, w jakich umieszczano ich już na wyspie – często były to ciemne i ciasne komory wypchane do cna ludźmi. Tych, którzy zostali sprzedani i udawali się w długą podróż na Bliski Wschód do swoich nowych właścicieli, w pewien sposób można zatem było uznać za szczęściarzy.