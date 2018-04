Polacy coraz częściej wyjeżdżają do Tunezji. Tani kierunek na gorące wakacje

Tunezja jest bezapelacyjnym hitem sprzedaży w naszym kraju. A w dodatku naprawdę niedrogim. Jeśli jeszcze nie miałeś okazji odwiedzić tego pięknego północnoafrykańskiego państwa, przekonaj się dlaczego warto to zrobić właśnie teraz. Gorące wakacje w upalnej i suchej Tunezji wiosną, latem, jesienią czy zimą - decyzja należy do ciebie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

krajobraz Tunezji (Pixabay.com)

Tunezja - wakacje w Afryce

Egzotyczne niegdyś urlopowe kierunki, jak Tunezja, Egipt czy Maroko stają się w XXI wieku coraz bardziej dostępne cenowo. Często można upolować świetną ofertę wakacji w Tunezji za niewielkie pieniądze. Zdarzają się propozycje tańsze o połowę bądź typu 2 tygodnie w cenie 1. Tanieją loty i zakwaterowania, więc wypadkowe ceny wycieczek są niezwykle atrakcyjne. Dotyczy to również formuły all inclusive. Warto z tego korzystać i wypoczywać taniej w 4- i 5-gwiazdkowych hotelach, niekiedy naprawdę luksusowych. Wybierajmy obiekty położone nad samym morzem, z własnymi basenami, dostępem do plaży z wypożyczalnią sprzętu do uprawiania sportów wodnych. W przypadku rodzin z dziećmi sprawdzą się hotele z aquaparkami, atrakcjami dla dzieci, mini klubami, animacjami. Kuchnia w Tunezji to na ogół udany miks potraw europejskich i orientalnych, all inclusive powinno więc być rozwiązaniem pozwalającym każdemu na spróbowanie wszystkiego w restauracjach wybranych na wakacje obiektów.

Tunezja - pogoda w plażowym raju

Czym kierować się podczas wybierania wczasów w Tunezji? Niekoniecznie porą roku. Loty do Tunezji są obecnie oferowane przez cały czas, a baza noclegowa nie kurczy się drastycznie tuż po najgorętszych miesiącach w roku. Osoby nastawione na zwiedzanie kraju najczęściej decydują się na wyjazd na wczasy do tej części Afryki Północnej pomiędzy grudniem a lutym. Temperatury powietrza raczej nie przekraczają wówczas 18 st. C w najbardziej słonecznym momencie dnia. Niespieszne spacery, zakupy i oglądanie zabytków są w takich warunkach znacznie przyjemniejsze, zwłaszcza z małymi dziećmi lub w starszym wieku, gdy upał prędko męczy.

Shutterstock.com Podziel się

Miłośnicy plażowania kochają Tunezję przez okrągły rok - zimą co prawda noce są chłodne, ale 8-10 godzin pełnego nasłonecznienia na dobę wszystko rekompensuje. Już w maju w ciągu dnia doświadczymy 28, a nocą 14 st. C, przy temperaturze wody morskiej wynoszącej 18 kresek powyżej zera.

Powietrze jeszcze bardziej ogrzewa się w czerwcu, bo aż o 5 stopni, natomiast lipiec i sierpień to w Tunezji często tygodniowe fale upałów z 37 st. C. Przyjemna jest jeszcze cieplutka jesień, kiedy tłumy i ceny nieco maleją, a klimat łagodnieje.

Tunezja - atrakcje poza hotelem