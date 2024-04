Polacy do Turcji latają po słońce. Niemcy i Rosjanie po... przeszczep włosów

Do Turcji po przeszczep włosów

Ministerstwo handlu podało, że roczne przychody Turcji z turystyki zdrowotnej wzrosły z poziomu 1,9 mld dolarów w 2022 r. do 2,3 mld dolarów w ubiegłym roku. Liczba turystów przybywających do Turcji w celach zdrowotnych zwiększyła się z 1,26 mln w 2022 r. do 1,4 mln w 2023 r. W tym roku również spodziewany jest wzrost z tego tytułu.