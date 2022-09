Rajski hit jesieni. Ponad 30 st. C. i tylko trzy godz. lotu z Polski

Trzecia co do wielkości wyspa na Morzu Śródziemnym należy do najchętniej odwiedzanych miejsc na Starym Kontynencie. Cypr przez ponad trzy tysiące godzin w roku skąpany jest w słońcu, a jesień to idealny moment, żeby go odwiedzić. - Jest tam wtedy tak samo gorąco jak w Polsce latem - mówi Marzena German z Wakacje.pl.