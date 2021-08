Cypr. Podwodne muzeum rzeźby już otwarte

Każda z 93 rzeźb w muzeum została wykonana z materiałów o neutralnym pH, które swoją formą przyciągają morskie organizmy. Rzeźby zostały umieszczone na różnych głębokościach, aby dobrze wkomponować się w podwodny krajobraz i z upływem czasu stać się jego integralną częścią. – To niesamowite, że już po kilku dniach, na powierzchni rzeźb można było dostrzec cienką warstwę alg. Proces aklimatyzacji przebiega bardzo szybko – zauważa Taylor. – Z chęcią powrócę do muzeum za kilka miesięcy, aby zobaczyć, jak ostatecznie stało się częścią morskiego krajobrazu – kończy rzeźbiarz, który pracuje już nad kolejnymi projektami, m.in. dla australijskiego podwodnego muzeum sztuki (Australia's Museum of Underwater Art) w Townsville, w stanie Queensland.