Polacy utknęli na lotnisku w Turcji. Od ponad doby czekają na lot do Poznania

Nawet 200 Polaków koczuje na lotnisku w Bodrum. Od niedzieli czekają na powrót do kraju. Polacy, którzy utknęli w tureckim porcie, to klienci biura podróży Itaka. Dostaliśmy sygnał na platformę #dziejesie.

Ok. 200 turystów utknęło na lotnisku w Bodrum . Mieli wrócić z wakacji w Turcji w niedzielę rano.

– Lot był zaplanowany na godz. 11:00. Moi rodzice mieli wracać z wakacji ze znajomymi. Samolot do tej pory nie wystartował, zero informacji o godzinie wylotu. Wyjazd zorganizowało biuro podróży Itaka – przekazała WP jedna z czytelniczek.

Kobieta dodała również, że na lotnisku nikt nie potrafi udzielić informacji odnośnie planowanego powrotu do domu. – Pasażerowie koczują na lotnisku od 8:45 i nie widać końca. Wszyscy jesteśmy bezradni! W głowie się nie mieści! – skomentowała. Nie chwilę obecną nie wiadomo, co dalej. Nie udało nam się dodzwonić do rzecznika prasowego biura podróży Itaka.