Polacy uwielbiają ten kraj. Są w czołówce odwiedzających

Polacy na Cyprze

W pierwszych siedmiu miesiącach tego roku na Cypr wybrało się aż 150,1 tys. Polaków. Przed nami jeszcze cztery miesiące 2023 r., więc możemy spodziewać się pobicia rekordu z ubiegłego roku, który wynosił 186,7 tys. turystów z kraju nad Wisłą. Biorąc pod uwagę fakt, że Cypr jest miejscem, które warto odwiedzić niemalże przez cały rok, prawdopodobieństwo jest duże. - Od późniejszej wiosny do jesieni można tam pojechać na wypoczynek połączony z plażowaniem i relaksem przy basenie, od później jesieni do wczesnej wiosny to miejsce, które przyciąga promieniami słońca, ale przy aurze zachęcającej raczej do zwiedzania - mówiła w rozmowie z WP Marzena Buczkowska-German z Wakacje.pl.