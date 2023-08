Powiększyli lotnisko o sześć razy. "Ważny krok dla rozwoju turystyki"

Polityczne problemy

W otwarciu terminala brał udział ponownie wybrany w ubiegłym miesiącu prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. W hali odlotów można już zrobić zakupy w trybie wolnocłowym, ale na ekranach informacyjnych pojawiają się jedynie informacje o lotach do tureckich miast, które realizują tureccy przewoźnicy. Wynika to z faktu, że lotnisko Ercan i jego nowy terminal, znajdują się na obrzeżach północnej Nikozji i nie są formalnie uznawane w międzynarodowym środowisku. Władze portu są jednak przekonane, że w ciągu ok. półtora - dwóch lat z lotniska zaczną być realizowane międzynarodowe połączenia.