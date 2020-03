Polacy w Ameryce Południowej nie mają jak wrócić do domu

Trudna sytuacja dla tych, którzy podróżowali po Ameryce Południowej, wielu z nich nie ma jak wrócić do domu. Tylko niektórym się udało.

Niepokojące wieści przychodzą np. z Argentyny, wśród nich m.in. takie historie, jak ta opisana w jednym z popularnych portali społecznościowych przez Magdalenę, przedsiębiorczynię podróżującą w ostatnich tygodniach po Argentynie. Powrót do Polski miała zaplanowany na 26 marca, ale gdy wybuchła pandemia koronawirusa, jej lot został odwołany. Argentyna zamykała granice i przed kobietą wisiało widmo przymusowego pobytu w Ameryce Południowej.

Trzy loty i pociąg do domu

Kobieta opisała swój powrót do domu na Facebooku. "Fartem udało nam się wrócić ostatnim lotem do Europy (do Rzymu!!!). Następnie loty do Düsseldorfu i Berlina. Pociąg do niemieckiego Kostrzyna. 2,5 km piechotą do przejścia granicznego w Kostrzynie nad Odrą i tam spektakularne odbicie na dwa auta przez wspaniałych, odpowiedzialnych przyjaciół," opisuje wyścig z czasem.

Czy podczas podróży przez pięć dużych miast, w tym Rzym, pobycie na lotniskach i dworcach ktokolwiek sprawdzał temperaturę i stan zdrowia Magdaleny i jej towarzyszki podróży? Nie.

Kobieta zwróciła jednak uwagę na sytuację innych Polaków, którzy utknęli w Ameryce Południowej. "17 marca zamknięto loty do Europy i USA z Argentyny. Podobnie w ostatnich dniach zdecydowały państwa ościenne — Urugwaj, Chile, Boliwia, Paragwaj. Wiele wskazuje na to, że niebawem także Brazylia. W części tych krajów obowiązuje stan nadzwyczajny, wojsko jest na ulicach i wyciąga surowe konsekwencje wobec obywateli i obcokrajowców," pisze w swoim poście Magdalena.

"Oprócz tego wstrzymano loty krajowe i dalekobieżne autobusy. Hostele i hotele nie wpuszczają obcokrajowców, którzy przybyli w marcu. Wprowadzono obowiązkową 14-dniową kwarantannę dla obcokrajowców, którzy przybyli w marcu. Argentyna wprowadziła nakaz kwarantanny dla wszystkich obywateli, można wyjść po zakupy i do apteki," wylicza podróżniczka.

Polacy uwięzieni w Ameryce Południowej

A przecież Polacy są nie tylko w Argentynie. I czekają na lot do domu. 23 marca z Buenos Aires wyleci do Niemiec samolot Lufthansy, jednak pierwszeństwo wejścia na pokład będą mieli obywatele Niemiec. Na razie brakuje skoordynowanych działań między placówkami w Ameryce Południowej, a polskim rządem i lotem. Głównym źródłem informacji stały się media społecznościowe.

"24 marca przewidziany jest lot z Rio de Janeiro w ramach operacji #LotDoDomu. Na podstawie dekretu gubernatora, od czwartku zamknięte są granice Rio de Janeiro z innymi stanami. A cudzoziemcy mogą podróżować wyłącznie tranzytem, zatem pobyt jest możliwy tylko w międzynarodowych portach lotniczych, bez wyjścia do miasta, a przesiadka musi być krótka. W wyniku dynamicznej sytuacji kolejne loty z Argentyny do Brazylii zostają anulowane. Nie wszyscy mają jak dotrzeć do Buenos Aires, skąd jeszcze latają samoloty do Brazylii," wyjaśnia.

"Wspomnę też, że po komunikacie argentyńskiego rządu, że za 2 dni zamknięte zostaną granice, niemal niemożliwym było kupienie biletu do Europy (nam nie udało się ich zakupić przy 8 próbach, przeciążone systemy), a ceny windowały z godzinę na godzinę, nawet do 13 000zł za lot z Buenos Aires do Barcelony".

Na koniec podróżniczka apeluje do premiera i ministra spraw zagranicznych: "Co z ludźmi, którzy utknęli w Argentynie i krajach ościennych? Jak mają wrócić? Zespoły ambasad RP w Argentynie i Brazylii są wspaniałe i niezwykle pomocne, nie wszystko jednak mogą.

Panie Premierze, może nie tysiące, ale w Argentynie dziesiątki, a w całej Ameryce Południowej być może setka lub dwie setki Polek i Polaków czekają na samolot do domu".