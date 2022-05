Polacy zamieszkali na chorwackiej wyspie. "Lubią nas jako naród i bardzo dobrze pamiętają dwie rzeczy"

Wszędzie indziej. Do Hiszpanii albo do Grecji, żeby mieć porównanie. Jak chcę poleżeć, to lecę do Egiptu. Mimo że tutaj mieszkam, to dla mnie nadal jest tutaj raj. Wczoraj, kiedy przyjechałem do Szybenika, zobaczyłem morze, zachód słońca i nic mi już nie było trzeba. Ja tu po prostu odpoczywam.