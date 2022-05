Tam na urlopie spotkasz rosyjskich turystów. Upodobali sobie europejski kraj

Rosjanie stawiają zarówno na duże miasta, jak i nadmorskie kurorty

- Rosjanie rezerwują teraz wycieczki do Włoch głównie na maj i czerwiec - informuje przedstawiciel biura. - Lwia część rezerwacji to wyjazdy do popularnych włoskich miast - Rzymu, Wenecji, Florencji i Werony. Popularne są także wakacje nad morzem, tutaj najchętniej Rosjanie wybierają Rimini, Sycylię i Sardynię. Przeciętny czas trwania wycieczki to 3-7 nocy, czas wakacji nad morzem i w uzdrowiskach termalnych to 7-14 nocy.