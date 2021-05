Polak na Zanzibarze. "Z pierwszego pobytu na wyspie przywiozłem akt własności domu"

Cały czas obrywam za ten brak profesjonalizmu w mediach społecznościowych. Ale postawiłem na naturalność i na to, żeby to był mój kontakt z ludźmi, a nie jakieś agencyjne reklamówki. I okazało się, że jest całkiem spora grupa ludzi, którzy doceniają ten niedoskonały przekaz. I to właśnie oni tworzą społeczność Pilipili, nie tylko na Facebooku, ale także w realnym świecie. Niektórzy przylatują do mnie kilka razy w roku. Właściwie nie do mnie, co bardziej już do siebie (śmiech).