Polak wspiął się na wieżę Eiffla. Filmik mrozi krew w żyłach

Marcin Banot, znany jako BNT to polski wspinacz builderingowy. Od kilku lat prowadzi kanał na Youtubie oraz wspina się na szczyty różnych obiektów. Ma na koncie obiekty znajdujące się w Polsce: warszawski Hotel Marriot, wrocławską iglicę, Krakowski Szkieletor, czy toruński most Piłsudskiego. Wspinał się również w Czechach, Wielkiej Brytanii, czy Hiszpanii. We wrześniu podjął ogromne wyzwanie i postanowił zdobyć wieżę Eiffla, wszystko zostało zarejestrowaną kamerką GoPro, a 18 października filmik trwający 21 minut trafił do internetu.