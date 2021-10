Tunezja zmienia zasady wjazdu. Skorzystają zaszczepieni

Tunezja kusi niskimi cenami

Wakacje w Tunezji są bardzo atrakcyjne cenowo, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Tygodniowy wypoczynek w formule all inclusive w hotelu czterogwiazdkowym to wydatek od ok. 1,5 tys. złotych za osobę, jeśli Tunezję chcemy odwiedzić jeszcze w tym roku.