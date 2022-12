Poland na Pacyfiku. To oni powitają Nowy Rok jako pierwsi

Gdy 31 grudnia w Polsce dochodzi godz. 11:00, na drugim końcu świata, na Kiritimati, mieszkańcy zaczynają odliczać czas do północy. To oni witają Nowy Rok jako pierwsi na świecie. Wysepka należy do państwa Kiribati i znajduje się kilkaset kilometrów od linii zmiany daty. Co ciekawe, jedna z jej czterech osad nosi nazwę Poland.