Święta z dala od domu. Plaża, palmy i burger na Boże Narodzenie

Robert: Strategię szybkiego startu i odwagi w parciu do przodu (śmiech). To taki nasz żart po próbnej akcji poruszania się w tłumie, w której zupełnie niechcący wzięliśmy udział na początku grudnia. Byliśmy akurat w Nowym Jorku, kiedy odbywał się korowód Mikołajów. Nie planowaliśmy w tym uczestniczyć, po prostu musieliśmy przedostać się przez słynną Piątą Aleję, którą płynął nieprzerwany strumień ludzi. To jest taki tłum, którego nie da się opisać. Trzeba to poczuć, by zrozumieć, że przebicie się przez tę rzekę ludzi jest prawdziwym wyzwaniem. Pewną wprawkę przed sylwestrem więc już mamy. Poza tym zdajemy się na dzieciaki. Świetnie poradzili sobie ze studiami, teraz będą mieli okazję sprawdzić się w działaniach praktycznych (śmiech).