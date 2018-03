Polarny statek pasażerski powstaje w polskiej stoczni. Będzie luksusowy i supernowoczesny

W gdyńskiej stoczni Crist trwa budowa polarnego statku pasażerskiego. Jednostka o długości prawie 125 m ma być jedną z najbardziej innowacyjnych na świecie. Na pokładzie zmieści ponad stu pasażerów, którzy będą mogli podróżować w luksusowych warunkach.

Pierwsze cięcie stali miało miejsce 5 stycznia. W miony weekend na terenie stoczni odbyła ceremonia położenia stępki na jednostkę, czyli osi konstrukcyjnej szkieletu, stanowiącej podstawę wytrzymałości strukturalnej kadłuba. "To kolejny krok w budowie jednego z najbardziej innowacyjnych statków pasażerskich na świecie - NB 312" - mówią przedstawiciele stoczni Crist.

X-Bow zmniejszy uderzanie fal o kadłub, przez co zwiększy komfort podróżowania i będzie prowadzić do znacznego zmniejszenia hałasu i wibracji. "Cieszymy się, że bierzemy udział w budowie tak innowacyjnego statku. To kolejny projekt z ciągle rozwijającego się rynku jednostek pasażerskich, który zostanie zrealizowany w stoczni Crist" - mówi Radiu Gdańsk Tomasz Wrzask, PR i Marketing Manager stoczni Crist.