Polatasz na miotle i odkryjesz mroczne sekrety. Wyjątkowe muzeum w prastarych górach

To miejsce pełne legend i historii związanych z Górami Świętokrzyskimi oraz regionem. W skrócie nazywane jest Parkiem Legend, ale jego pełna nazwa to Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra". To multimedialne muzeum udostępnione zwiedzającym w Nowej Słupi, blisko tzw. Piecowiska. Co roku odbywają się tam Dymarki Świętokrzyskie.