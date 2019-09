Pole Mokotowskie w Warszawie. Stanęły tam nowe hotele dla owadów

Odnowione drewniane domki dla owadów stanęły na Polu Mokotowskim w Warszawie. Będą w nich mieszkać zapylacze, czyli te gatunki, które są odpowiedzialne za zapylanie kwiatów. Ale prócz tej praktycznej funkcji interesujący jest również kształt drewnianych domków.

Choć wielu osobom "zapylacze" kojarzą się przede wszystkim z pszczołami, to jednak większość gatunków tych owadów żyje dziko. I chociaż nie produkują one miodu, to ich rola w środowisku jest ogromna.