Eksperyment pszczelarza. Dzięki niedźwiedziom wie, który miód jest najsmaczniejszy

Ibrahim Sedef, pszczelarz z Sürmene w północno-wschodniej Turcji, nie mógł sobie poradzić z niedźwiedziami, które kradły miód z jego uli. Zwierzęta bez trudu pokonywały wszelkie zabezpieczenia Sedefa. Aż w końcu pszczelarz postanowił niedźwiedzie wykorzystać.

Chociaż słowa popularnej kołysanki wyraźnie mówią, że "stary niedźwiedź mocno śpi", to tureckie niedźwiadki od spania w nocy wolą zajadanie miodu u pobliskiego pszczelarza. Z początku Ibrahim chciał zniechęcić zwierzęta. Zainstalował wokół uli stalowe klatki, jednak zdały na nic się one nie zdały. Później pszczele domki poustawiał na dachu wysokiej szopy, lecz zwierzęta wspinały się po drzewach i dalej częstowały się miodem Sedefa. Pszczelarz wszystko zarejestrował na kamerze.

W końcu wpadł na pomysł, aby wykorzystać odwiedzające go niedźwiedzie, jako testerów smaku. Wybudował mocny stół, a na nim poustawiał kilka dużych misek. Do każdej wlał porcję innego, produkowanego przez siebie miodu: kwiatowego, kasztanowego, sosnowego oraz regionalny specjał – miód Anzer. Ibrahim do jednej misek wyłożył również konfiturę wiśniową kupioną w sklepie. Rezultat był zaskakujący.