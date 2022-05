Ostuni. Zachwycające miasteczko, które należało kiedyś do królowej Polski

Na wzór innych, podlegających jej terenów, Bona ufortyfikowała miasto. Okalające je mury miały chronić mieszkańców przed atakami Turków. Do dziś w mieście można podziwiać fragmenty dawnych murów obronnych. Dzięki wsparciu królowej Ostuni prężnie się rozwijało. Do miasta przybywali licznie kupcy mediolańscy, zainteresowani miejscową oliwą z oliwek zaś przystań w Villanova szybko stała się sprawnie działającym portem handlowym. O popularności Bony wśród mieszkańców Ostuni świadczył napis, widniejący kiedyś na jednej z bram wjazdowych do miasta, który określał ją jako "królową dobrą nie tylko z imienia".