Polka na indyjskiej wsi. "Boję się ugryzienia węża i skorpiona, a nie życia bez pralki"

Cały czas się tego uczę, mimo że nie korzystam z lodówki od ponad 3 lat. Żyję i gotuję sezonowo. Potrafię zakonserwować lokalne warzywa i owoce, czy po prostu gotować w taki sposób, by nie było strat w jedzeniu. A jeżeli już zostaną nam jakieś resztki, to mamy mnóstwo zwierząt. Nic nie ginie, wszystko jest w obrocie. Dostosowaliśmy przechowywanie większych ilości zapasów do panujących tu warunków klimatycznych. Pilnujemy, żeby do składników suchych nie docierała wilgoć, poprawiliśmy szczelność miejsc, gdzie jedzenie może paść ofiarą szkodników. Innym sposobem jest też suszenie jedzenia. Teraz robimy np. chipsy z bananów. Poza tym niektóre warzywa czy np. jajka można w tym klimacie trzymać na zewnątrz co najmniej tydzień i to się nie psuje. Trzeba tylko nauczyć się które.