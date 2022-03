Polka na Malediwach. "Przeprowadzka przyszła łatwo"

Czasami to przeszkadza, np. w pracy, jaką ja wykonuję. Zdarza się, że chciałabym otrzymać odpowiedź na jakieś zapytanie jak najszybciej, a przez to ich luźne podejście nie jest to możliwe. Jednak jakby się nad tym zastanowić, to myślę, że czasami warto skorzystać z tej lekcji wyspiarskiego życia i zwolnić nieco tempo.