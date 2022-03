Polka w Nowej Zelandii. "Jest jednym z najbardziej bezpiecznych krajów"

Podróże solo mnie przerażają. Staram się jednak do ostatniej chwili o tym nie myśleć. W przeciwieństwie do wielu osób nie czytam nic o kraju wyjazdu i nie rezerwuję wcześniej noclegów. Gdy dojeżdżam do danego miejsca, wtedy intensywnie działam. Podejrzewam, że rozsądniej byłoby przygotowywać się wcześniej, lecz to by mnie dodatkowo stresowało. Taki jest mój przepis, ale nie sprawdzi się on u każdego.