Polka pokazała, jak wygląda Barcelona w czasie pandemii koronawirusa. Zdjęcie szokuje

Koronawirus w Hiszpanii. Polka pokazała, jak wygląda Barcelona

"Pustki. Na zdjęciu La Rambla i puste, zamknięte restauracje. Na story La Boquería z połową stoisk zamkniętych na cztery spusty. Tak, to faktycznie atrakcyjny moment, jeśli chodzi o zwiedzanie, bo takiej Barcelony jeszcze nie widzieliśmy. Ogarnął mnie dzisiaj jednak ogromny smutek, gdy przechodziłam obok barów, restauracji, sklepów, które już nigdy się nie otworzą, a jeszcze parę miesięcy temu ich właściciele machali do nas z daleka" - relacjonuje Instagramerka.

Kobieta przyznaje, że choć często narzeka się na turystów, to dziś są na wagę złota. "Turyści podobno niszczą Barcelonę i owszem, bywa i tak. Jednak to, co dzieje się teraz, również ją niszczy. Odbiera jej ducha" - mówi i opisuje, jak wyglądał jej spacer.

"Wszyscy dzisiaj brali mnie za turystkę, bo z Hiszpanki nie mam nic. Kelnerzy wołali błagalnie, abym zajrzała do ich restauracji, na targu "złapali" mnie z nadzieją, że wydam, choć 2 euro. Na plaży myślałam, że zwariuje, jak 10 facetów co minutę oferowało mi ręcznik, czy pareo" - relacjonuje. "I zrobiło mi się bardzo przykro. Bo, mimo że zawsze było nagabywanie, zawsze zapraszano na ulicy na obiad, to teraz odczułam to jako wołanie o pomoc. Niech, choć ten jeden turysta się zatrzyma i wypełni tę pustkę, zostawi parę euro. To wbrew pozorom nie był wcale bardzo przyjemny spacer" - przyznaje @mamawbarcelonie.