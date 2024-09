Polka w Egipcie. "Gdybym choć w najmniejszym stopniu czuła się gorzej traktowana, nigdy nie przeszłabym na islam"

Zdecydowanie. Ważne jednak, aby robić to z pozytywnym nastawieniem i z otwartą głową. Jeśli ktoś jedzie do Egiptu i oczekuje takiego standardu, jaki na co dzień spotykamy w Europie, to poza kilkoma miejscami raczej go tam nie znajdzie. Kair jest takim miastem, które albo się kocha albo nienawidzi. Jednak uważam, że warto dać mu szansę.