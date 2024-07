Niedoceniana perełka w polskich górach. Brak tłumów i niskie ceny

- Jest to na pewno miejsce, które urzeka swoim pięknem, doceniane zarówno przez amatorów pieszych wędrówek, jak i miłośników rowerowych podróży. Region ten zyskuje coraz większą popularność wśród turystów, którzy poszukują autentycznych doświadczeń i kontaktu z przyrodą - mówi Karol Wiak. - Niezapomniane krajobrazy, piękna przyroda oraz liczne trasy turystyczne sprawiają, że jest to miejsce, które warto odwiedzić i to nie tylko w sezonie letnim. Wiele możliwości do odkrycia znajdziemy tu również w pozostałych porach roku - zapewnia ekspert.