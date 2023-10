Polka w kraju, który graniczy z Izraelem. "Na pewno odczułam już pewne zmiany"

Jeśli zaś chodzi o Egipt, to podobnie jak Jordania ma on podpisane liczne porozumienia z Izraelem. To nie jest tak, że Egipt nie chce przyjąć uchodźców, tylko na mocy tych postanowień, nie do końca może to zrobić. Wczoraj przejście graniczne pomiędzy Egiptem a Strefą Gazy zostało zbombardowane przez Izrael, zagrozili oni również ze zbombardują ciężarówki pomocy humanitarnej które Egipt przygotował. Jednak, tak jak mówiłam, większość Palestyńczyków nie ma w tej chwili nic do stracenia, bo życie w Strefie Gazy już wcześniej było dla nich piekłem. Strefa Gazy jest kontrolowana przez Izrael, nie bez powodu jest nazywana największym więzieniem na świecie. Izrael odciął Gazie prąd, wodę i dostawy żywności. Gaza jest od kilku dni bombardowana, ludzie nie mają schronów ani możliwości ucieczki.