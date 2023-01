Polka w Jordanii. "Musiałam zaopatrzyć się w koce"

Muszę przyznać, że bilet kupiłam dopiero na kilkanaście dni przed wylotem. Kiedy później bardziej świadomie zaczęłam przygotowywać się do wyjazdu, trochę mnie to wszystko przerosło. Stwierdziłam jednak, że co ma być, to będzie, zarezerwowałam więc pierwszą noc w Ammanie i pojechałam.