Polka w Meksyku. "Przyznano nam wizę na 120 dni, ale 20 z nich przechorowaliśmy"

Wiele osób radziło nam, by posłuchać polskiego lekarza, ale my zaufaliśmy meksykańskim specjalistom. Uważam, że skoro oni na co dzień leczą te choroby – w przeciwieństwie do polskich specjalistów, którzy rzadko mają do czynienia z chorobami tropikalnymi – to wiedzą, co robią. Przecież tu niemal wszyscy przyjezdni chorują. Nie zdarzyło mi się spotkać osoby, która przebywała dłużej niż 2-3 dni w San Cristóbal i nie byłaby chora. Codziennie spotykaliśmy kogoś chorego.