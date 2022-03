Chcieli kupić pamiątki. Wyszli ze sklepu ze łzami w oczach

- W Meksyku wszyscy cieszą się, że na granicy polsko-ukraińskiej witacie uchodźców, przyjmujecie ich. Uchodźcy to ludzie, którzy was potrzebują – zaczyna meksykański sprzedawca. - Wysyłamy wam siłę, abyście mogli wspierać ludzi, którzy was potrzebują i których już wspieracie. Cieszymy się bardzo w Meksyku i Ameryce, że Polska wyciąga pomocną dłoń. Wiemy, że wy też cierpieliście z powodu wojny, a teraz pomagacie ludziom, którzy opuszczają swój kraj z powodu tyrana. (…) Bardzo dziękujemy. Wiemy o was, wiemy dużo o Polsce, bo was kochamy - kończy mężczyzna.