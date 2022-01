"Janusz i Grażyna" w Tajlandii. Zdradzają, jak wygląda ich życie

Kto by się spodziewał, że "Janusz i Grażyna" będą mieli nie tylko tyle zapału do pracy, ale i dystansu, by przygotować kanał na YouTube, w którym pokazują młodym, jak może wyglądać prawdziwe żyćko. Zdradzają, że do przeprowadzki do Tajlandii przygotowywali się już od kilku lat.