Polka w USA. "Na początku nie było tak, jak to sobie wyobrażałam"

Amerykanie są przede wszystkim bardzo pozytywnie nastawieni do życia. To ich charakterystyczne "how are you doing?" jest naprawdę autentyczne, choć wiem, że niektórzy powiedzą, że brzmi to fałszywie. Jednak wbrew pozorom mnie to zawsze dobrze nastraja i w przeszłości wiele razy wyciągnęło mnie z melancholii i tęsknoty za domem.