Wybrałam się na redyk. Kompletnie mnie zaskoczył

W ok. 45 minut z Osady Czorsztyn dotarłam do ruin zamku w Czorsztynie. Szlak dzieliłam głównie z rowerzystami - jest to część niezwykle malowniczej trasy Velo Czorsztyn - wokół Jeziora Czorsztyńskiego. Po zwiedzaniu ruin można popłynąć na drugi brzeg do Niedzicy. Zostawiłam to jednak na kolejny dzień, bo czas było już wracać na redyk.