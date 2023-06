Polka w RPA. "Czasami jesteśmy bez prądu przez kilka godzin na dobę"

Katarzyna Heynar Koppel: Myślę, że tutaj będę mało oryginalna i nie zaskoczę, bo było to klasyczne love story. Firma, dla której pracowałam zorganizowała wyjazd do RPA jako nagrodę dla najlepszych sprzedawców, a ja byłam opiekunem grupy. Na początku ten wyjazd miał być na Martynikę, ale miesiąc przed wyjazdem kierunek został zmieniony właśnie na RPA. Z kolei mój obecny mąż był na wyjeździe naszym fotografem. No i jak to się czasami mówi– trafiła nas strzała amora. Po jakichś dwu latach związku na odległość postanowiliśmy, że to ja przeprowadzę się do RPA i tutaj spróbujemy budować naszą przyszłość.