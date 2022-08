Polki oszukane we Włoszech. Straciły prawie 3 tys. zł

Apartamenty widmo to problem nie tylko w Polsce. Z falą mieszkaniowych oszustów zmaga się także jedno z najpiękniejszych miast we Włoszech. W Bolonii mają pole do popisu, bo do miasta przyjeżdża nie tylko wielu turystów, ale także studentów. Tym razem pecha miały dwie Polki, które chciały wynająć mieszkanie we włoskim mieście.