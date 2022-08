Włochy. Wakacje najdroższe od 50 lat

Inne turystyczne podwyżki

Turyści wybierający się na wakacje marzeń do południowoeuropejskiego kraju muszą liczyć się z podwyżkami związanymi nie tylko z transportem. Zdrożały, i to znacząco, bo aż o 20 proc., ceny noclegów w hotelach. Zmiany dotyczą też cen atrakcji turystycznych. Od 5 do 15 procent więcej, w zależności od miejsca we Włoszech, trzeba zapłacić za wstęp na plażę i wynajem leżaków oraz parasoli.