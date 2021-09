Polki wracały z Cypru. Załoga Ryanaira poprosiła, by opuściły samolot

Tuż przed startem samolotu linii Ryanair z Cypru do Warszawy doszło do nietypowej sytuacji. Załoga poprosiła 16 pasażerów, aby opuścili pokład i zostali na wyspie dodatkowe trzy dni. W zamian za to opłacono im pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu z ofertą all inclusive. Polki relacjonowały wszystko na TikToku.