Zima 2021. Ryanair uruchamia 25 nowych tras z Polski

Ryanair uruchamia 25 nowych tras z Polski

Firma ogłosiła, że z lotniska w Modlinie uruchomione zostaną loty do Aarhus, Helsinek, na Maltę, do Rygi oraz do Sztokholmu. Z lotniska w Gdańsku - do Paryża, Sztokholmu i Walencji, z Poznania - do Ammanu, Brukseli, Helsinek i Manchesteru.