Polscy zbieracze jagód zatrzymani zagranicą. Mandaty zapamiętają na długo

"Jagodowy incydent"

Radek Drahný, rzecznik prasowy zarządu Karkonoskiego Parku Narodowego w Czechach (KRNAP) poinformował, że strażnicy leśni we współpracy z policją pokrzyżowali plany zbieraczy. Każdy z trzech mężczyzn otrzymał grzywnę w wysokości 10 tys. czeskich koron, co przelicza się na ok. 1900 zł. Dodatkowo, kierowca pojazdu również został ukarany mandatem na tę samą kwotę za naruszenie zakazu wjazdu do strefy ciszy.