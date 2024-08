Polska atrakcja doceniona. Jesteśmy na szczycie niemieckiego rankingu

Energylandia zdobyła szczególnie duże uznanie za różnorodność atrakcji, które. W opiniach goście wielokrotnie podkreślali, że są dostosowane do wszystkich grup wiekowych. Chwalona również była czystość parku profesjonalizm i życzliwość obsługi, oraz dynamiczny rozwój. Na plus oceniono ponadto strefę wodną. Warto zaznaczyć, że Energylandia przypadła do gustu nie tylko Polakom, ale także przyjezdnym z Czech, Słowacji, czy krajów arabskich.