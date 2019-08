"Polska dla początkujących". Jak nauczyć obcokrajowców czytać polskie miasta?

Tczew, Rzeszów, Chorzów czy Skarżysko-Kamienna. Każde z tych miast jest wyjątkowo trudne do wymówienia dla zagranicznych gości naszego kraju. Z pomocą przychodzi jednak humorystyczna grafika, dzięki której wszystko staje się prostsze!

Hel będzie zatem brzmiał zagranicznym turystom dokładnie tak samo jak piekło (ang. hell), a Gdańsk to "Dobry Taniec", tyle że z dodanym "K" na końcu (Good Dance-K).

Trzeba przyznać, że część miast po przetłumaczeniu ich fonetycznego brzmienia na polski wygląda naprawdę absurdalnie. Jest tak choćby z powstałym po Białej Podlaskiej "Bądź Pudlem, Spytaj Ją" (Be A Poodle, Ask Her). Są jednak takie nazwy, których angielski odpowiednik jest jak najbardziej nobilitujący. Jak choćby "Gwiezdny Strażnik", zastępujący klasyczną nazwę Stargardu (Star Guard).