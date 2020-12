Polska kolonia na egzotycznej wyspie? Temat, który pobudza wyobraźnię

Kwestia dawnej "polskiej" kolonii nie bez przyczyny powróciła właśnie teraz, gdy codzienne rozmowy wciąż zdominowane są przez temat koronawirusa. Pandemia wywróciła życie wszystkich do góry nogami. W oczywisty sposób wpłynęła też na plany podróżnicze wielu osób. Zamknęły się bramy wielu turystycznych rajów. Całe mnóstwo zaplanowanych wycieczek do egzotycznych państw nie mogło się odbyć ze względu na wprowadzane ograniczenia. W takiej sytuacji pewnym wyjściem z sytuacji mogłoby być posiadanie własnych terytoriów zamorskich. Można tylko gdybać, co by było, gdyby historia potoczyła się inaczej. Czy dziś zamiast martwić się anulowanymi przez biuro podróży wczasami latalibyśmy na Małe Antyle?