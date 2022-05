Długi weekend w czerwcu. Tam wybierają się Polacy

Turcja w czerwcu

Klienci biur podróży wybierający się w czerwcu do Turcji, decydują się na wypoczynek na szerokich, piaszczystych plażach Riwiery Tureckiej. - To od lat jeden z ulubionych kierunków urlopowych, a decyzja władz Turcji o zniesieniu dla Polaków obowiązku paszportowego sprawiła, że zainteresowanie ofertami wyjazdu do tego kraju jest jeszcze większe - zdradza Agata Biernat.