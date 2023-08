Polska wieś słynna na cały świat. Tutaj wiedzą, co to prawdziwa cierpliwość

Trójstyk w Jaworzynce

Do ciekawostek Trójwsi należy punkt zbiegu trzech granic polskiej, słowackiej i czeskiej w Jaworzynce, zwany Trójstykiem. Od parkingu przy kościele na osiedlu Trzycatek prowadzi tam wygodne dojście asfaltową drogą. Zagospodarowany teren z drewnianym mostkiem nad granicznym potokiem, altankami i miejscami do wypoczynku przyciąga tu spacerowiczów ze wszystkich trzech państw. Pamiątkowa fotografia z ozdobnymi słupkami granicznymi to obowiązkowa pamiątka z wycieczki.