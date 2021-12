Polski akcent w zagranicznych liniach lotniczych. "Tego się nie spodziewałam"

Andrzej Piaseczny w kazachskim samolocie. "Byłam zaskoczona"

Tak było w przypadku podróży naszej redakcyjnej koleżanki, która wybrała się do Kazachstanu. W czasie lotu lokalnymi liniami lotniczymi Air Astana z Nur-Sułtan do miasta Ałmaty skorzystała z dostępnego na pokładzie systemu rozrywki pokładowej. Jakie było jej zaskoczenie, kiedy okazało się, że wśród dostępnych utworów muzycznych mamy do wyboru płytę polskiego wokalisty - Andrzeja Piasecznego.