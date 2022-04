Polski diament w paski. Najpiękniejsze okazy są warte wiele tysięcy złotych

Wiemy o tym całkiem sporo, ponieważ na początku ubiegłego wieku odkryto w Krzemionkach Opatowskich prehistoryczne kopalnie. W 1922 r., kiedy wykarczowano tamtejsze lasy, znaleziono system tajemniczych jam i po przebadaniu ich, okazało się, że nie są to przypadkowe podziemne twory, ale pozostałości po kopalni. A właściwie po wielu kopalniach. Badania pozwoliły na odsłonięcie szybów, hałd, filarów i zagłębień - pozostałości po ok. 4 tysiącach dawnych, neolitycznych szybów górniczych. Prawdziwy raj dla archeologów, ale i geologów. Choć fragmenty tego cennego znaleziska były udostępniane turystom już od lat 80. ubiegłego wieku, to pełna trasę turystyczną przekazano do użytkowania stopniowo w latach 2002 – 2004.