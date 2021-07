Polskie Hawaje, Malediwy i Wenecja. Tu przeżyjesz "zagraniczny" urlop

Klimat rodem z Hawajów panuje w Molo Resort, który latem udostępnia otwarty basen. Nie trzeba być gościem hotelu, by korzystać z jego uroków - wystarczy kupić bilet. Otwiera on drzwi do miejsca z bambusowymi parasolami, lazurową wodą i beach barami. Przy pomyślnej pogodzie sezon trwa tu od czerwca, do połowy września.