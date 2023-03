Polskie miasta pierwszy raz w historii w Przewodniku Michelin. "To wielka chwila"

Jak przyznaje prezes POT, Przewodnik Michelin stanowi drogowskaz dla tych, którzy kierują się nie tylko niezapomnianymi doznaniami smakowymi, ale i przeżyciami turystycznymi. W czasach odbudowy przyjazdów do Polski gwarancja jakości oraz najwyższych standardów jest istotnym elementem branym pod uwagę przez gości zagranicznych. - Wierzę, że współpraca z marką Michelin będzie motywacją do dalszej pracy dla całego sektora, co przyniesie wymierne korzyści gospodarcze - dodaje Szmytke.