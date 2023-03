Polskie miasta wyróżnione. Trafiły na szczyt nietypowego rankingu

Co zadecydowało o przyznaniu temu miastu pierwszego miejsca w rankingu? To 59 klubów i 39 barów przypadających na każde 100 km kw. powierzchni. Ponadto średnia cena piwa w Lizbonie wynosi 2,5 euro (ok. 12 euro), co czyni ją jedną z najniższych pośród badanych miast.